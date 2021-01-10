Дуров призвал пользователей отказаться от Iphone в пользу Android

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от системы iOS в пользу Android. Он считает, что Apple ограничивает пользователей в свободном обмене информацией.

Об этом Павел Дуров поделился с подписчиками в своем блоге в Telegram. Свой спич создатель мессенджера начал с обсуждения сервисв Parler, который популярен среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», – заявил Дуров.

Таким образом, Павел Дуров призвал пользователей и подписчиков перейти на операционную систему Android. По его мнению, именно это позволит сберечь информационную свободу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дуров раскрыл причину массового перехода пользователей из WhatsApp в Telegram.