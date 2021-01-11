Забывшего про алименты жителя Кировской области задержали на заводе в Ленобласти

Мужчина скрывался от регионального УФСИН за неуплату средств на содержание детей.Фото: pixabay

Мужчина скрывался от регионального УФСИН за неуплату средств на содержание детей.Фото: pixabay

В Ленинградской области транспортные полицейские выявили неплательщика алиментов, которого искали по всей стране.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу, неплательщика алиментов, находящегося в федеральном розыске нашли и задержали на судостроительном заводе в Ленобласти.

Стражи порядка установили, что 36-летний житель Кировской области, работающий газоэлектросварщиков, на протяжении долгого времени скрывался от регионального УФСИН за неуплату средств на содержание детей.

В настоящее время злоумышленника передали инициатору розыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца отправили в колонию поселение за долги по алиментам. Он должен был отдавать четверть своих доходов на содержание маленького сына.