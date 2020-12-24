Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам

Петербуржца отправили в колонию за неуплату алиментов. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Петербуржца отправили в колонию за неуплату алиментов. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

Жителя Красногвардейского района Петербурга приговорили к 8 месяцам лишения свободы за долг в 300 тыс. рублей перед своим сыном.

Как сообщили в городском управлении ФССП России, судебными приставами было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга по алиментам с 37-летнего мужчины. Он должен был отдавать четверть своих доходов на содержание маленького сына.

Должника неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности, однако долг он так и не начал отдавать. В итоге общая сумма долга выросла до 300 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным в неуплате алиментов и отправил на 8 месяцев в колонию поселение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отправил в колонию 30 петербуржцев за неуплату алиментов.