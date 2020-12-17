Суд отправил в колонию 30 петербуржцев за неуплату алиментов

Суд отправил в колонию 30 петербуржцев за неуплату алиментов
С начала года судьи вынесли почти 400 обвинительных приговоров в отношении алиментщиков. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

За минувшие месяцы 2020 года в Петербурге возбуждено более 1000 уголовных дел в отношении местных жителей, которые скрывались от уплаты алиментов на содержание детей. Из них 30 человек приговорили к реальному сроку в колонии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП РФ по Петербургу, к примеру, 56-летний мужчина должен был выплачивать треть всех доходов на содержание двух дочерей до их совершеннолетия. Однако работать он не хотел и платил незначительные суммы, накопив дол в размере 280 тыс. рублей. В результате его привлекли к административной ответственности и наказали обязательными работами на 24 часа. Но выплачивать алименты он начал только после возбуждения уголовного дела.

С начала года судьи вынесли почти 400 обвинительных приговоров в отношении алиментщиков. Обычно должников приговаривают к условному сроку и исправительным работам, но 30 безответственных родителей все же отправили в колонию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с забывшего про алименты на дочерей петербургского студента взыскали 358 тысяч рублей.

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