С забывшего про алименты на дочерей петербургского студента взыскали 358 тысяч рублей

С забывшего про алименты на дочерей петербургского студента взыскали 358 тысяч рублей
Отец не платил алименты. Фото: pixabay

Студент петербургского ВУЗа выплатил долг по алиментам в размере 358 тыс. рублей. Найти деньги на своих дочерей ему помогли судебные приставы.

Приставы Выборгского района добились долга от 28-летнего мужчины. Он обязан был ежемесячно выплачивать 25 тыс. рублей в пользу двух несовершеннолетних детей, однако в течение длительного времени выплачивал незначительные суммы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП РФ по городу, мужчина объяснил свое положение тем, что в данный момент является студентом бюджетного отделения ВУЗа и не работает. Позже выяснилось, что горожанин учится на платной основе.

В пользу детей взыскано 358 тыс. рублей. Кроме того, отец был привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Должник в кротчайшие сроки полностью погасил долг. Текущие алиментные платежи находятся на контроле у судебных приставов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец выплатил 700 тыс. рублей долгов по алиментам ради новой работы.

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