Петербуржец выплатил 700 тысяч рублей долгов по алиментам ради новой работы

Петербуржец выплатил 700 тысяч рублей долгов по алиментам ради новой работы
Мужчина игнорировал уведомления о необходимости платить алименты, в результате чего дознаватель районного отдела судебных приставов возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Жителя Северной столицы привлекли к уголовной ответственности и объявили в федеральный розыск за неуплату почти 700 тысяч рублей алиментов своему сыну.

38-летний петербуржец скрывался от судебных приставов, не желая выплачивать сыну деньги. Суд постановил, что ежемесячно отец должен перечислять на обеспечение ребенка 12,5 тысяч рублей. После этого ему неоднократно присылали уведомления и предупреждения о необходимости оплатить долг, которые мужчина упорно игнорировал.

В результате его обнаружили в Башкирии — петербуржец решил погасить задолженность ради трудоустройства на новую работу. Мужчина в полном объеме перевел сыну деньги, а также заверил приставов, что теперь, так как нашел работу, будет в установленном порядке платить причитающиеся ребенку алименты. Избежать уголовной ответственности, однако, ему уже не удастся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на фоне пандемии коронавируса россияне стали прилежнее выплачивать долги по кредитам.

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