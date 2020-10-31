Россияне на фоне Covid-19 стали лучше выплачивать долги по кредитам

Граждане России в период пандемии коронавируса стали чаще выходить на контакт с коллекторами и выплачивать долги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ID Collect, которое проанализировало данную ситуацию.

Осенью текущего года контакт с банковскими должниками вырос на несколько процентов. В октябре 2019 года только 33% граждан России общались с коллекторами по поводу выплаты долгов. В этом году за аналогичный период – 35% россиян.

Кроме этого, положительная статистика отмечается и по выплатам должников перед микрофинансовыми организациями: их доля выросла с 29% до 31%.

В агентстве данную ситуацию объяснили тем, что должники хотят разгрузить себя, так как есть пандемия, которая вносит для жителей страны дополнительные проблемы и может оказать еще неизвестные последствия.

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