Около половины россиян не чувствуют уверенности в завтрашнем дне

Около половины россиян не чувствуют уверенности в завтрашнем дне
Россия. Фотo: pixabay.com

В России 49% граждан не чувствуют стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Чаще всего негативно настроены к общественной обстановке в стране молодые жители от 18 лет. Данные об этом опубликованы в опросе о планах на будущее, который провел Фонд общественного мнения (ФОМ).

Одной из главных причин «недовольства» люди выделяют отсутствие стабильности. За данный вариант проголосовали 19% россиян. Второе место плотно заняла эпидемия. Сослались на коронавирусную инфекцию 18% жителей страны. Также респонденты выделяют безработицу – 11% опрошенных, и 8% недовольны экономическими проблемами, действиями властей и ростом цен.

Отметим, 68% участников считают, что обстановка в стране не имеет благоприятного характера для планирования будущего. Наоборот, так считают –24% опрошенных. В целом, только 45% россиян уверены в завтрашнем дне.

Кроме этого, опрос ФОМ показал, что более 65% россиян живут одним днем, а ориентированных на будущее в стране – только 25%. Такие данные в фонде сравнили с показателями, которые были выявлены в 2017 году. 3,5 года назад ориентированных было 29%, а пессимистично настроенных 60%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России назвали дату пика заболеваемости коронавирусом.

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