В России назвали дату пика заболеваемости коронавирусом

Пик заражения коронавирусной инфекцией прогнозируется на начало–середину ноября. При этом наступит максимальный прирост заболеваний в регионах в разное время, так как увеличение количества заражений началось в стране неравномерно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, на пике количество новых случаев коронавируса за сутки может составить около 20 тыс. человек. При этом данная цифра может быть меньше, если граждане будут строго соблюдать ограничительные меры.

Кроме этого, по словам эксперта, пугаться такой статистики не стоит, так как нужно понимать ситуацию и стараться соблюдать меры.

«Придерживаться всех тех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции», – добавил Александр Горелов.

Напомним, что за прошедшие сутки в стране выявлено более 18 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент это рекорд по суточному приросту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что российскую вакцину от коронавируса впервые получили пожилые добровольцы.