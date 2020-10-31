Российскую вакцину от коронавируса впервые получили пожилые добровольцы

Вакцину от коронавируса испытали на пожилых. Фото: unsplash

Вакцину от коронавируса испытали на пожилых. Фото: unsplash

Первые добровольцы пожилого возраста испытали на себе вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства, рассказал руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

Как сообщают «Известия», вакцину от коронавируса получили 28 добровольцев, всем больше 60 лет. Первую дозу препарата им ввели еще 28 октября. Всего к исследованиям планируется привлечь 110 человек.

Руководитель клинического исследования подчеркнул, что ни у одного добровольца не было побочных эффектов.

По словам Ломакина, у добровольцев помладше в первые двое суток после введения первой дозы вакцины наблюдалось повышение температуры и общее недомогание.

Он добавил, что всех участников текущего исследования из соображений безопасности оставили в стационаре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве оценили эффективность антибиотиков в лечении COVID-19.