В Минздраве оценили эффективность антибиотиков в лечении COVID-19

В Минздраве оценили эффективность антибиотиков в лечении COVID-19
Антибиотики не помогут при коронавирусе. Фото: pixabay.com

Заведующий кафедрой пульмонологи Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что антибиотики не рекомендуется принимать при лечении коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, врач заявил, что назначение подобных медицинских препаратов врачами превышает разумные пределы в десятки раз. По его словам, коронавирусная инфекция является вирусным, а не бактериальным заболеванием. Авдеев подчеркнул, что при нем не требуется антибактериальной терапии, которая происходит при приеме антибиотиков.

Медик добавил, что бактериальную суперинфекцию довольно редко можно встретить у тех, кто заболел коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые установили связь между счастьем и заболеваемостью COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антибиотики коронавирусная инфекция лечение коронавируса минздрав пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Netflix снимет сериал про личную жизнь Бекхэмов
В АТОР объяснили новый налог для туристов в Турции
В Минздраве оценили эффективность антибиотиков в лечении COVID-19
Чернокожую актрису выбрали на роль супруги Генриха VIII Анны Болейн
Таксисты перекрыли выезды из Домодедово, протестуя против новых правил
Власти объяснили, почему в Петербурге расходятся данные по смертности от COVID-19
ВОЗ предупредила о долгосрочных последствиях COVID-19 у переболевших
Ученые установили связь между счастьем и заболеваемостью COVID-19