В Минздраве оценили эффективность антибиотиков в лечении COVID-19

Антибиотики не помогут при коронавирусе. Фото: pixabay.com

Антибиотики не помогут при коронавирусе. Фото: pixabay.com

Заведующий кафедрой пульмонологи Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что антибиотики не рекомендуется принимать при лечении коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, врач заявил, что назначение подобных медицинских препаратов врачами превышает разумные пределы в десятки раз. По его словам, коронавирусная инфекция является вирусным, а не бактериальным заболеванием. Авдеев подчеркнул, что при нем не требуется антибактериальной терапии, которая происходит при приеме антибиотиков.

Медик добавил, что бактериальную суперинфекцию довольно редко можно встретить у тех, кто заболел коронавирусом.

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