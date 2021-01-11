Решетова прокомментировала вопросы о воссоединении с Тимати

Блогер заверила, что они с рэпером больше не вместе.

Блогер и модель Анастасия Решетова ответила на многочисленные вопросы об отношениях с Тимати. Она прокомментировала различные слухи в своем Instagram-аккаунте.

Девушка отметила, что они с рэпером больше не вместе и это не изменится. Она добавила, что нужно сохранять близкие и теплые отношения в том числе ради общего ребенка – Ратмира. Решетова считает, что некоторым сложно поверить в нормальные отношения после расставаний, потому что это редкость.

Напоминаем, что слухи о воссоединении Решетовой и Тимати появились после того, как рэпер провел время с семьей в Дубае. Перед этим рэпер праздновал Новый год с экс-возлюбленной Шишковой и дочкой Алисой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова объяснила причину расставания с Тимати после рождения ребенка.