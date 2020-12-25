Решетова объяснила причину расставания с Тимати после рождения ребенка

Решетова объяснила причину расставания с Тимати после рождения ребенка
Анастасия Решетова. Фото: Instagram

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила на вопрос о причинах расставания в первый год после рождения ребенка.

Об этом модель рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она предложила подписчикам задавать ей вопросы. Одна из поклонниц спросила, почему молодые родители часто расходятся в первый год жизни ребенка.

По словам Решетовой, появление малыша становится настоящим испытанием для пары. Зачастую романтические отношения кажутся безоблачными, пока не появляется колоссальная ответственность в виде малыша.

Решетова ответила на вопрос подписчицы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, о разводе супругов стало известно в сентябре. Решетова объявила об этом в соцсети – она заявила, что отношения не прошли проверку на прочность. Блогер уверяет, что измен не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати и Решетова объявили о расставании.

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