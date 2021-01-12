Отца заподозрили в развращении 13-летней дочери в Понтонном

Со слов матери, мужчина развращал дочь в течение нескольких лет. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Со слов матери, мужчина развращал дочь в течение нескольких лет. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Жительница Колпинского Петербурга заявила в полицию на своего 29-летнего мужа. Она утверждает, что мужчина развращал их дочь-подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 января в полночь в полицию обратилась 36-летняя жительница поселка Понтонный. Она заявила, что ее муж совершал развратные действия в отношении 13-летней дочери. Это происходило, по словам заявительницы, в течение нескольких лет — с 2018 года по 10 января 2021 года.

Источник в правоохранительных органах отметил, что семья полная и не состоит на учете в ОДН.

В тот же день мужчина был задержан за совершение административного правонарушения. Его доставили в отдел, где составили протокол о мелком хулиганстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 50-летнего растлителя, пристававшего к школьнице.