В Петербурге задержали 50-летнего растлителя, пристававшего к школьнице

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали немолодого мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 14-летней школьницы.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 23 декабря полиция приняла заявление от 54-летней петербурженки. Она сообщила о том, что 50-летний мужчина приставал к ее 14-летней дочери в квартире на улице Белградская.

В тот же день полицейские задержали указанного гражданина у дома №6 по улице Дмитрова. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что незнакомец исполосовал ножом хозяина квартиры на проспекте Энтузиастов. Мужчина был госпитализирован с ранами головы, шеи, грудной клетки и рук. Его состояние оценивают как средней тяжести.