Незнакомец исполосовал ножом хозяина квартиры на проспекте Энтузиастов

Преступление произошло в доме на проспекте Энтузиастов. Фото: google.maps

Преступление произошло в доме на проспекте Энтузиастов. Фото: google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали 40-летнего местного жителя, который стал жертвой нападения с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 23 декабря в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире дома №40/2 по проспекту Энтузиастов. На месте происшествия стражи порядка выяснили, что неизвестный в ходе перепалки изрезал ножом хозяина квартиры.

Мужчина был госпитализирован с ранами головы, шеи, грудной клетки и рук. Его состояние оценивают как средней тяжести. Сейчас он в реанимации.

Спустя несколько часов оперативники задержали подозреваемого у дома на улице Дыбенко. Им оказался 41-летний неработающий мужчина. В отделе полиции на него составили административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали мужчину, который толкнул безмасочника в «Дикси».