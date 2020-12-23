В Петербурге поймали мужчину, который толкнул безмасочника в «Дикси»

Петербургская полиция задержала предполагаемого участника драки в сетевом магазине в Невском районе города, после которой скончался мужчина.

В среду, 23 декабря, полицейские установили личность и местонахождение второго участника конфликта. Им оказался 35-летний петербуржец. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщили в городском управлении МВД России.

Напомним, вечером 20 декабря в магазине «Дикси» на улице Бабушкина произошла драка между двумя мужчинами. Один из них был без маски и нетрезвом состоянии. Второму покупателю это не понравилось. В результате конфликта покупатель толкнул безмасочника руками в грудь. Последний упал и ударился головой. Через несколько часов он скончался в больнице.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец избил и ограбил своего соседа.