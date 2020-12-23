Петербуржец избил и ограбил своего соседа

В Приморском районе Петербурга мужчина напал на своего знакомого, похитил у него смартфон и списал деньги с банковской карты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 32-летний неработающий мужчина и рассказал, что в одной из квартир дома на улице Лидии Зверевой его знакомый, проживающий по одному адресу, избил его и отобрал айфон. После этого злоумышленник с помощью приложения онлайн-банка похитил 26 тыс. рублей. Общий ущерб составил 76 тысяч рублей. Пострадавшего увезли в больницу.

Вскоре неподалеку от места жительства задержали 30-летнего неработающего местного жителя, знакомого потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан злоумышленник, который избил 81-летнюю жительницу одного из домов по улице Передовиков. Инцидент произошел вечером 8 декабря во дворе одного из домов Красногвардейского района.