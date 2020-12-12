В Петербурге мигрант жестоко избил пенсионерку

В Петербурге задержан злоумышленник, который избил 81-летнюю жительницу одного из домов по улице Передовиков.

Инцидент произошел вечером 8 декабря во дворе одного из домов Красногвардейского района.

Прохожие заметили женщину с травмами головы, которая попросила вызвать «скорую». В тяжелом состоянии пенсионерку госпитализировали и поместили в реанимацию.

По подозрению задержан 25-летний неработающий уроженец одного из среднеазиатских государств. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стражи порядка провели профилактический рейд в Адмиралтейском районе Петербурга и нашли четыре квартиры массового проживания мигрантов. Полицейские проверили квартиры в 62 жилых домах на законность сдачи в аренду и законность проживающих в них лиц.