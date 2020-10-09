В центре Петербурга нашли четыре «резиновые» квартиры с мигрантами

Четыре квартиры были массово заселены иностранцами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Четыре квартиры были массово заселены иностранцами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Стражи порядка провели профилактический рейд в Адмиралтейском районе Петербурга и нашли четыре квартиры массового проживания мигрантов.

Об этом сообщает городская пресс-служба главка МВД. Полицейские проверили квартиры в 62 жилых домах на законность сдачи в аренду и законность проживающих в них лиц. В рейде участвовали более полусотни участковых.

Среди всех квартир было найдено около 20 сдаваемых в аренду. Четыре из них были массово заселены иностранцами. В результате 15 мигрантов оказались в отделе за нарушение миграционного законодательства.

Помимо этого, правоохранители подозревают, что еще в трех квартирах устроили хостелы. Данные об этом направили в петербургскую ГЖИ.

Параллельно полиция проверяла крыши в исторических домах. Оказалось, что в одиннадцати из них были открыты чердаки. Представления передали в управляющие компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге при проверке жилого комплекса нашли мигрантов без прописки.