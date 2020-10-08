В Петербурге выявили незаконное пребывание мигрантов, работающих в ЖК «Солнечный город»

Прокуратура Красносельского района выявила нарушения соблюдения миграционного законодательства при строительстве жилого комплекса «Солнечный город».
В ходе проверки сотрудники выявили 65 иностранных граждан, допустивших нарушения законодательства о миграционном учете в части учета по месту жительства.
Как сообщили на сайте прокуратуры города, нарушителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, в адрес субподрядчиков, ответственных за размещение мигрантов, было внесено представление об устранении нарушений.
К проведению проверки привлечены сотрудники территориальных органов внутренних дел.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проведет проверку о падении на 12-летнюю девочку металлической конструкции на Конной улице.