В Петербурге выявили незаконное пребывание мигрантов, работающих в ЖК «Солнечный город»

В Петербурге выявили незаконное пребывание мигрантов, работающих в ЖК &#171;Солнечный город&#187;
Мигранты в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Прокуратура Красносельского района выявила нарушения соблюдения миграционного законодательства при строительстве жилого комплекса «Солнечный город».

В ходе проверки сотрудники выявили 65 иностранных граждан, допустивших нарушения законодательства о миграционном учете в части учета по месту жительства.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, нарушителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, в адрес субподрядчиков, ответственных за размещение мигрантов, было внесено представление об устранении нарушений.

К проведению проверки привлечены сотрудники территориальных органов внутренних дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проведет проверку о падении на 12-летнюю девочку металлической конструкции на Конной улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мигранты новости спб прокуратура санкт-петербурга


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выявили незаконное пребывание мигрантов, работающих в ЖК ...
Сажать деревья в Петербурге разрешили еще до 16 ноября
В 2021 году в Царском селе откроют 15 интерьеров, где жил Николай II после ...
В Ленобласти полицейские нашли тайники наркодилеров с метадоном и оружием
Власти Петербурга думают, что городских денег не хватит на проекты СКК и ...
Петербург вошел в число городов с самым низким посещением торговых центров ...
Коронавирус в мире: число случаев заражения превысило 36 миллионов
Петербургские экстремалы претендуют на звание лучшей команды Urban Battle Tele2