Прокуратура проведет проверку о падении на 12-летнюю девочку металлической конструкции на Конной улице

Прокуратура проведет проверку о падении на 12-летнюю девочку металлической конструкции на Конной улице
Прокуратура проведет проверку. Фото: Pixabay

В среду, 7 октября, в Петербурге прокуратура Центрального района организовала проверку по сообщениям о получении 12-летней девочкой травм в результате падения металлической конструкции с крыши на Конной улице. Об этом сообщается в прокуратуре Санкт-Петербурга.

На данный момент известно, что инцидент произошел возле ремонтных работ на Конной улице, где на девочку упали с крыши здания металлические предметы, из-за чего ребенок получил большое количество травм. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение.

Прокуратурой будет проведена проверка для установления обстоятельств и причин произошедшего, а также проверка соблюдения требований федерального законодательства при осуществлении ремонтных работ на объекте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что на Лиговский проспект приедут медики спасать обгоревшего мужчину.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
городская застройка новости спб прокуратура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шесть врачей из Боткинской больницы сделали прививку от коронавируса
Прокуратура проведет проверку о падении на 12-летнюю девочку металлической ...
В Петербурге нашли способ, как соединить суррогатных детей с их китайскими ...
Кто заботится о суррогатных малышах в Петербурге и на что приходится идти няням
Анна Митянина: государство не знает об объеме услуг, оказываемых ...
В Петербурге за время пандемии увеличилось количество новостроек на 15%
Ургант посмеялся над Рудковской, которая купила коляску за полмиллиона рублей
МВД объявило Тихановскую в розыск на территории России