На Лиговский прибыли медики спасать обгоревшего мужчину

Пострадавший находится без сознания.

В самом центре Санкт-Петербурга сегодня, 7 октября, обнаружили обгоревшего мужчину. Обо всем сообщает 78.ru. Инцидент произошел рядом с торговым центром на Лиговском проспекте – там вспыхнул горожанин. На нем обгорела одежда, сам пострадавший находится без сознания. На место прибыли две кареты скорой помощи.

Что стало причиной инцидента и каковы его последствия – пока выясняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что голого подростка, найденного под окнами дома в Петербурге, могли подтолкнуть на роковой шаг. После гибели мальчика возбудили уголовное дело.