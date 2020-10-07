На Лиговский прибыли медики спасать обгоревшего мужчину

На Лиговский прибыли медики спасать обгоревшего мужчину
На место прибыли две кареты скорой помощи. Фото: Baltphoto

Пострадавший находится без сознания.

В самом центре Санкт-Петербурга сегодня, 7 октября, обнаружили обгоревшего мужчину. Обо всем сообщает 78.ru. Инцидент произошел рядом с торговым центром на Лиговском проспекте – там вспыхнул горожанин. На нем обгорела одежда, сам пострадавший находится без сознания. На место прибыли две кареты скорой помощи.

Что стало причиной инцидента и каковы его последствия – пока выясняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что голого подростка, найденного под окнами дома в Петербурге, могли подтолкнуть на роковой шаг. После гибели мальчика возбудили уголовное дело.

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