Голого подростка, найденного под окнами дома в Петербурге, могли подтолкнуть на роковой шаг

Фото: Pixabay
Все обстоятельства инцидента пока выяснить не удалось. Фото: Pixabay

После гибели мальчика возбудили уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, тело которого нашли под окнами дома на улице Союза Печатников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось ранним утром, 6 октября. Тело парня обнаружили у дома, в котором проживает его мать. На мальчике не было одежды – по предварительным данным, он скончался после падения с большой высоты. Позже выяснилось, что умер ученик девятого класс, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотоциклист отправил в больницу подростка, переходившего по «зебре» на Луначарского.

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