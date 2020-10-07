Голого подростка, найденного под окнами дома в Петербурге, могли подтолкнуть на роковой шаг

После гибели мальчика возбудили уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, тело которого нашли под окнами дома на улице Союза Печатников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось ранним утром, 6 октября. Тело парня обнаружили у дома, в котором проживает его мать. На мальчике не было одежды – по предварительным данным, он скончался после падения с большой высоты. Позже выяснилось, что умер ученик девятого класс, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотоциклист отправил в больницу подростка, переходившего по «зебре» на Луначарского.