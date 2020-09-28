Мотоциклист отправил в больницу подростка, переходившего по «зебре» на Луначарского

В Выборгском районе Петербурга мотоциклист сбил подростка. По предварительным данным, пешеход двигался на «красный».

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 27 сентября, около 23:25 на проспекте Луначарского. 27-летний водитель за рулем мотоцикла Yamaha совершил наезд на 16-летнего пешехода.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти, по предварительным данным, подросток двигался на запрещающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту случившегося проводится проверка.

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