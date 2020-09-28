Мотоциклист отправил в больницу подростка, переходившего по «зебре» на Луначарского

Мотоциклист отправил в больницу подростка, переходившего по &#171;зебре&#187; на Луначарского
Подростка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга мотоциклист сбил подростка. По предварительным данным, пешеход двигался на «красный».

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 27 сентября, около 23:25 на проспекте Луначарского. 27-летний водитель за рулем мотоцикла Yamaha совершил наезд на 16-летнего пешехода.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти, по предварительным данным, подросток двигался на запрещающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке иномарка сбила пожилую велосипедистку-нарушительницу. Женщина получила тяжелые травмы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация новости спб УГИБДД


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неделя в Санкт-Петербурге начнется с теплой погоды до +19
На «Скандинавии» водитель погиб в перевернувшемся грузовике
На «Новой Ладоге» водитель Dodge получил тяжелые травмы после ...
Мотоциклист отправил в больницу подростка, переходившего по ...
«Идиотство»: Познер ответил критикам российской вакцины от коронавируса
В России 95 школ перевели на «дистанционку» из-за коронавируса
Врач дал пять простых советов по защите от коронавируса
В Сестрорецке иномарка сбила пожилую велосипедистку-нарушительницу