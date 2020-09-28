В Сестрорецке иномарка сбила пожилую ведосипедистку-нарушительницу

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП с участием велосипедистки. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 27 сентября, на пересечении Приморского шоссе и переулка Свободы в Сестрорецке.

Как сообщил 78.ru, ссылаясь на управление ГИБДД РФ по городу и Ленобласти, автомобиль марки Skoda Superb наехал на 55-летнюю женщину, которая на велосипеде переезжала регулируемый пешеходный переход. Иномаркой управлял 33-летний мужчина.

Согласно предварительным сведениям, женщина за рулем двухколесного транспорта ехала на красный сигнал светофора. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту массового ДТП с двумя такси на севере КАД приезжали МЧС и скорая. Участниками аварии стали четыре автомобиля.