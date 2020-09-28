К месту массового ДТП с двумя такси на севере КАД приезжали МЧС и скорая

К месту массового ДТП с двумя такси на севере КАД приезжали МЧС и скорая
Машину окружили спасатели. Фото: vk.com/spb_today

На севере КАД произошло массовое ДТП с участием двух машин такси. Информация о пострадавших уточняется.

Авария случилась в ночь на понедельник, 28 сентября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, Volkswagen пытался затормозить, так как перед ним двигалась машина «Яндекс.Такси». В это же время, перестроился водитель «Ситимобил», задев задней частью первую иномарку, после чего влетел в отбойник. После этого в бок авто «Ситимобил» врезалась другая легковушка. Последнюю после столкновения вынесло через ряд и развернуло.

На месте дорожного инцидента работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Димитрова из-за пьяного водителя произошло массовое ДТП.

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