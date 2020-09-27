На Димитрова из-за пьяного водителя произошло массовое ДТП

На Димитрова из-за пьяного водителя произошло массовое ДТП
Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место прибыла карета скорой помощи, информация о пострадавших выясняется.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 27 сентября произошла массовая авария. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на улице Димитрова недалеко от дома номер 29. Там столкнулись три легковушки и автобус – по предварительным данным, виновником ДТП стал пьяный водитель, сидевший за рулем Geely.

Сначала машина врезалась в Hyundai Creta, после чего иномарку отбросило в сторону припаркованного автомобиля Subaru. Последний откинуло на автобус.

На место прибыла карета скорой помощи, но непонятно, есть ли пострадавшие. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на трассе «Скандинавия» пострадала пешеход.

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