В ДТП на трассе «Скандинавия» пострадала пешеход

Все обстоятельства инцидента пока выяснить не удалось. Фото: Pixabay

Все обстоятельства инцидента пока выяснить не удалось. Фото: Pixabay

Женщина получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

В Ленинградской области сегодня вечером, 27 сентября, произошла серьезная авария, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и региону.

Все случилось на 128-м километре трассы «Скандинавия» – женщина переходила дорогу по «зебре», когда на нее наехала легковушка. В результате пешеход получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Известно, что за рулем сидел мужчина 59 лет. Он скрылся с места происшествия. Не уточняется, задержан ли виновник аварии. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в массовом ДТП на КАД пострадала женщина-водитель.