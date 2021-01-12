«Зенит» поздравил прооперированного Акселя Витселя с 32-летием

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и экс-футболист «Зенита» Аксель Витсель отмечает 32-летие. С днем рождения его поздравил петербургский клуб.

Накануне спортсмен перенес сложную операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Об этом Витсель рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Спасибо всем за сообщения поддержки. Сегодня у меня была успешная операция, и теперь я буду усердно работать, чтобы быстрее выздороветь вернуться сильнее, чем прежде», — написал футболист.

Восстановление полузащитника продлится примерно полгода. Шансов, что он сыграет на чемпионате Европы в составе сборной Бельгии, мало.

12 января Акселю Витселю исполняется 32 года. С праздником его поздравила и команда «Зенита», в составе которой он играл с 2012 по 2016 года. Вместе с сине-бело-голубыми он становился чемпионом России, а также получил Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пепе отказался переходить в «Зенит».