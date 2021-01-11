Пепе отказался переходить в «Зенит»

Пепе может перейти в другой футбольный клуб. Фото: скриншот Instagram

Пепе может перейти в другой футбольный клуб. Фото: скриншот Instagram

Футболисту предлагали 20 миллионов евро, но его это не убедило.

Нападающий «Гремио» Пепе не хочет переходить в «Зенит». Вполне возможно, что он останется в чемпионате Бразилии. Об этом рассказывает журналист Рафаэль Пфайффер, ссылаясь на собственные источники.

Он отметил, что игроку предложили 20 миллионов евро, но Пепе это не убедило. Подчеркивается также, что от «Порту» никаких официальных предложений не поступало.

В «Гремио» надеяться, что Пепе останется в команде до лета. Главный тренер команды Ренато Гаушо признается, что ведется переговоры с футболистом и верит, что удастся достичь взаимопонимания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристиан Куаме попал в сферу интересов «Зенита». В итальянский клуб может перейти иранец Сердар Азмун. Ранее Куаме интересовался московский «Локомотив». Речь шла о сделке в 15 млн евро.