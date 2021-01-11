Кристиан Куаме попал в сферу интересов «Зенита»

Кристиан Куаме попал в сферу интересов «Зенита»
Куаме может перейти в "Зенит". Фото: inatagram/Кристиан Куаме

Петербургский «Зенит» интересуется 23-летним нападающим «Фиорентины» Кристианом Куаме.

Петербургский клуб включился в борьбу за форварда, сообщает Firenze Viola. На игрока также претендует немецкий «Айнтрахт».

Издание не исключает, что между «Зенитом» и «Фиорентиной» будет произведен обмен. В итальянский клуб может перейти иранец Сердар Азмун. Ранее Куаме интересовался московский «Локомотив». Речь шла о сделке в 15 млн евро.

В этом сезоне Куаме забил один гол в 15 матчах итальянской Серии А. Срок действия контракта с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Стоимость футболиста оценивается в 14 млн евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский клуб «Зенит» заинтересован в покупке нападающего Пепе. Сине-бело-голубые готовы выложить за него 20 млн евро. Сам футболист хочет перейти в португальский гранд «Порту». Однако команда не готова предложить за игрока больше денег, чем «Зенит».

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