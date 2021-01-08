«Зенит» может купить нападающего «Гремио» Пепе за 20 млн евро

Пепе может перейти в другой футбольный клуб. Фото: скриншот Instagram

Пепе может перейти в другой футбольный клуб. Фото: скриншот Instagram

Санкт-Петербургский клуб «Зенит» заинтересован в покупке нападающего Пепе. Сине-бело-голубые готовы выложить за него 20 млн евро.

Как сообщает Todofichajes, сам футболист хочет перейти в португальский гранд «Порту». Однако команда не готова предложить за игрока больше денег, чем «Зенит». Поэтому трансфер в Петербург на данном этапе кажется реальнее.

Кроме этого, «Зенит» и до этого заявлял о покупке игрока с полной серьезностью. Команда не против выложить за футболиста больше денег, чем конкуренты. Вот только сам Пепе не особо хочет приезжать в Россию. Для него Петербург является последним в списке приоритетов.

Отметим, что 23-летний бразилец Пепе является игроком «Гремио». В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч и отметился 8 голами, а также 4 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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