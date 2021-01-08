«Боруссия» планирует купить Сердара Азмуна за 20 млн евро

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун может сменить клубную прописку. Футболистом интересуется дортмундская «Боруссия», которая играла против команды из Петербурга на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает Tuttomercatoweb, на данный момент футбольный клуб из Германии только рассматривает возможность приобретения игрока сине-бело-голубых. Трансферная стоимость иранца оценивается в 20 млн евро.

Напомним, что Сердару Азмуну 26 лет, он является игроком национальной команды. В составе «Зенита» игрок провел в текущем сезоне 20 встреч и отметился 11 мячами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы команды, с которыми «Зенит» сыграет на зимнем сборе в Дубае.

Сбор пройдет с 15 по 27 января. 21 числа у «Зенита» запланирована встреча с «Ригой», а 24 – матч с узбекским «Пахтакором» и белорусским «Шахтером». 27 января должен состояться заключительный матч против «Урала».