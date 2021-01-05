Названы команды, с которыми «Зенит» сыграет на зимнем сборе в Дубае

Названы команды, с которыми &#171;Зенит&#187; сыграет на зимнем сборе в Дубае
ФК "Зенит". Фото: официальный сайт "Зенита"

В ближайшее время состоится два матча.

Сегодня, 5 января, стало известно, с какими командами петербургский «Зенит» сыграет на тренировочном сборе в Дубае. Список матчей опубликован на сайте «сине-бело-голубых».

Известно, что сбор пройдет с 15 по 27 января. 21 числа у «Зенита» запланирована встреча с «Ригой», а 24 – матч с узбекским «Пахтакором» и белорусским «Шахтером». 27 января должен состояться заключительный матч против «Урала».

Напоминаем, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда смогла набрать 41 очко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная Финляндии уступила США сыграет со сборной России за бронзу МЧМ. Матч прошел в канадском Эдмонтоне и закончился со счетом 4:3 в пользу США.

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