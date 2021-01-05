Сборная Финляндии уступила США сыграет со сборной России за бронзу МЧМ

Сборная Финляндии уступила США сыграет со сборной России за бронзу МЧМ
Сборная Финляндии уступила США. Фото: instagram.com/usahockey/

Сборная Финляндии уступила американцам в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Матч прошел в канадском Эдмонтоне и закончился со счетом 4:3 в пользу США.

У сборной США отличлись Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). В составе сборной Финляндии шайбы забросили Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен (57-я).

В финале МЧМ США сыграют со сборной Канады. Россия и Финляндия поборются за третье место. Оба матча пройдут в ночь со вторника на среду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею обыграла Швецию в овертайме на МЧМ-2021. Три периода не смогли выявить победителя в матче России и Швеции, понадобился овертайм. Именно там сборная России дожала соперника и одержала победу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мчм Россия - Финляндия сборная сша


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два российских мультфильма стали претендентами на премию «Оскар»
Сборная Финляндии уступила США сыграет со сборной России за бронзу МЧМ
На гребне антициклона: в Петербурге ожидается облачная погода
На Дальневосточном сотрудники ДПС после погони задержали водителя
Бывшая супруга Аршавина объяснила, почему прячет лицо
Ученые выяснили, как снизить риск развития заболеваний сердца
Байден заявил, что Трамп не выполняет свою работу
Главный тренер российской молодежки прокомментировал разгромное поражение ...