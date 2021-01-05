Сборная Финляндии уступила США сыграет со сборной России за бронзу МЧМ

Сборная Финляндии уступила американцам в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Матч прошел в канадском Эдмонтоне и закончился со счетом 4:3 в пользу США.

У сборной США отличлись Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). В составе сборной Финляндии шайбы забросили Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен (57-я).

В финале МЧМ США сыграют со сборной Канады. Россия и Финляндия поборются за третье место. Оба матча пройдут в ночь со вторника на среду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею обыграла Швецию в овертайме на МЧМ-2021. Три периода не смогли выявить победителя в матче России и Швеции, понадобился овертайм. Именно там сборная России дожала соперника и одержала победу.