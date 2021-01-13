Петербуржцев предупредили о гололедице

Петербуржцев предупредили о гололедице
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В среду, 13 января, в Петербурге ожидается до – 14 градусов мороза.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду. В городе возможен снегопад.

В ГУ МЧС по городу предупреждают об опасных погодных явлениях. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать особую осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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