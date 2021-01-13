Брюса Уиллиса выпроводили из аптеки в Лос-Анджелесе

Голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе за то, что он отказался надеть маску. Об этом инциденте пишет Page Six.

Как сообщает портал, 65-лтений актер пришел в аптеку без средств индивидуальной защиты. На шее у актера была повязана бандана, однако он не стал прикрывать ей лицо.

Другие посетители пожаловались на Уиллиса сотрудникам аптеки, после чего те попросили актера уйти.

После этого инцидента актер отметил, что «совершил ошибку в суждении» и призвал людей надевать маски, сообщает People.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что защитная маска зимой может стать и средством утепления, однако нужно помнить о правилах ношения такого изделия. По его словам, все маски, и одноразовые медицинские, и многоразовые, респираторы можно использовать зимой. Однако менять их необходимо чаще, чем летом.