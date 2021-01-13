Колтушское шоссе в Ленобласти обзавелось временным «дублером»

Во Всеволожском районе Ленобласти с 13 января открывается проезд по временной дороге у путепровода, дублирующей Колтушское шоссе.

Как сообщили в областном правительстве, благодаря развязке в районе разрешится проблема постоянных пробок на железнодорожном переезде у станции «Мельничный ручей», который часто закрывают из-за движения поездов. Длина временной трассы-дублера составляет около 600 метров.

Открытие временной дороги позволит приступить к возведению подпорных стен будущего путепровода со стороны Константиновской улицы. В настоящий момент строители завершили все «подземные» работы.

Отмечается, что путепровод строят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы завершатся в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Таллинском шоссе завершили разборку путепровода на железной дорогой.