На Таллинском шоссе завершили разборку путепровода на железной дорогой

Общая готовность проекта оценивается примерно в 47%. Завершить реконструкцию путепровода планируется к 30 октября 2021 года. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Общая готовность проекта оценивается примерно в 47%. Завершить реконструкцию путепровода планируется к 30 октября 2021 года. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В рамках реконструкции Лиговского путепровода на Таллинском шоссе полностью разобрали часть старого путепровода над железной дорогой.

Кроме того, как уведомляет пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, по состоянию на 30 декабря на 60% завершен демонтаж старого железобетонного моста над проспектом Народного ополчения. На данный момент подрядчик, ООО «СК «Орион плюс», ведет подготовительные работы для начала строительства второй части Лиговского путепровода.

Также продолжаются работы по расширению Таллинского шоссе, а в январе дорожники планируют подойти к самому путепроводу. Напомним, что Лиговский путепровод по проекту состоит из двух одинаковых строений: правое – для проезда в Красное Село, а левое – для движения в обратную сторону. В ночь с 3 на 4 ноября на Лиговском путепроводе переключили движение транспорта на восстановленный участок — правое направление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие ограничения на дорогах ждут петербуржцев с 30 декабря по 11 января.