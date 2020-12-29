ГАТИ информирует об ограничениях на дорогах Петербурга с 30 декабря по 11 января

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) информирует автомобилистов Северной столицы об изменениях в дорожном движении, которые вступают в силу с 30 декабря по 11 января.

Так, с 30 декабря по 30 января будет закрыт проезд по четной стороне проспекта Юрия Гагарина на участке от улицы Гастелло до Бассейной улицы в рамках проведения работ по прокладке кабельной сети. По аналогичной причине ограничат движение транспорта по Кронверской улицы от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы в период с 5 по 22 января.

С 5 по 15 января прокладка инженерных сетей остановит транспортное движение по Малой Зелениной улице на участке от набережной Адмирала Лазарева до Глухой Зелениной улицы. Кроме того, ремонт канализационных сетей ограничит проезд по проспекту Наставников возле пересечения с Ленской улицей с 11 по 31 января. Объехать этот участок можно через Ханскую улицу, улицу Коммуны и Индустриальный проспект.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово 30 декабря полностью перекроют движение.