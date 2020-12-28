На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют движение

На 15-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала», на транспортной развязки в районе деревни Агалатово Всеволожского района Ленобласти 30 декабря полностью перекроют движение.

Как объясняют в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», движение транспорта на указанном участке трассы закроют в период с 1:00 до 3:00 30 декабря 2020 года в связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры для размещения информационных знаков.

Установку проводят в ночное время, чтобы минимизировать возможность возникновения заторов. На время ремонтных работ объезд перекрытого участка осуществляется по Приозерскому шоссе через деревню Агалатово. Генеральным подрядчиком установки металлической конструкции является ООО «ЕвроТрансСтрой».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после Нового года в Петербурге изменится расписание движения электричек.