После Нового года изменится периодичность движения электричек в Петербурге

После Нового года изменится периодичность движения электричек в Петербурге
Со следующего года электрички будут ходить с другой периодичностью. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Со следующего года в Петербурге и Ленобласти изменится периодичность движения электричек. Расписание обновится на трех маршрутах.

Так, с 7 января по четвергам не будут курсировать несколько поездов на Северном направлении ОЖД. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, также движение изменится у поезда № 6002/6001 на участке Великий Новгород — Будогощь, № 6008/6007 на участке Будогощь — Хвойная и № 6010/6009 на участке Хвойная — Пестово.

Подробности изменений расписания можно посмотреть на станциях, вокзалах и сайте РЖД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогодние праздники Петербург и Москву свяжет дополнительный двухэтажный поезд. Он будет курсировать между двумя столицами 30 и 31 декабря, а также 3, 4, 6, 7, 9 и 10 января.

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ожд расписание электрички


 

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