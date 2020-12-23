В новогодние праздники Петербург и Москву свяжет дополнительный двухэтажный поезд

В новогодние праздники Петербург и Москву свяжет дополнительный двухэтажный поезд
Подробнее ознакомиться с расписанием и стоимостью билетов можно на сайте РЖД. Фото: pixabay

ОАО «РЖД» в преддверии новогодних праздников информирует о дополнительных поездах, которые свяжут Москву и Северную столицу.

Дополнительный двухэтажный поезд будет курсировать между двумя столицами 30 и 31 декабря, а также 3, 4, 6, 7, 9 и 10 января. Отправление из Петербурга назначен на 9:20, на Ленинградский вокзал в Москве поезд прибудет в 17:30 того жн дня. Аналогичный поезд отправится из столицы в 10:53 и прибудет в городе на Неве в 18:25.

Поезд состоит из 11 купейных вагонов, СВ и вагона-ресторана, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Представители ОЖД подчеркивают, что на протяжении всего маршрута следования в поездах соблюдаются строгие меры санитарной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дополнительные поезда в новогодние каникулы также свяжут Петербург с Казанью и Псковом.

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