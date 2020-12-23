На новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Петербурга в Казань и Псков

В новогодние праздники на железнодорожные маршруты Петербург — Казань и Петербург — Псков добавят дополнительные поезда. Составы отправятся с Московского вокзала.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, 29 декабря в 17:25 поезд отправится в Казань с Московского вокзала. В столице Татарстана он окажется вечером 30 декабря. Поезд поедет в обратную сторону 9 января в 01:00 и спустя 23 часа 20 минут будет в Петербурге. Билеты в плацкартном вагоне будут стоить от 3 134 рублей, а в купейном — от 4 726 рублей.

Поезда в Псков будут ходить в дневное время. Состав покинет Московский вокзал 31 декабря в 16:05. Время в пути составит 4 часа 45 минут. Билеты в вагон с сидячими местами будут стоить от 519 рублей, в плацкарте — от 1 003 рубля, а в купе — от 1 558 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге предлагают новогоднее путешествие на поезде до Карелии и обратно.