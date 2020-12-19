В Петербурге предлагают новогоднее путешествие на поезде до Карелии и обратно

Пассажиры встретят Новый год в Великом Новгороде, а после отправятся в Карелию. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Пассажиры встретят Новый год в Великом Новгороде, а после отправятся в Карелию. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Северной столице в новогоднюю ночь запустят поезд с особенным маршрутом. Путешественники отправятся из Петербурга 31 января, побывают в Карелии, и 1 января вернутся обратно.

Как сообщает РИА Новости, поездку организует частная железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором поездов в Крым.

Отмечается, что продажа билетов на новогодний поезд № 927/928 уже стартовала. Из Петербурга состав двинется в сторону Великого Новгорода, где пассажиры и встретят Новый год. Затем поезд остановится в Чудово, Петрозаводске и горном парке «Рускеала». Для туристов будут организованы прогулки, развлекательные викторины, световое шоу и фотографирование.

Поезд покинет Петербург 31 декабря в 20:00 и вернется обратно 1 января в 23:37. Самый дешевый взрослый билет будет продаваться по 25 тыс. рублей, а самый дорогой обойдется в 45 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Россия» выполнит на новогодние праздники разовые рейсы в Мюнхен и Берлин.