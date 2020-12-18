АК «Россия» выполнит на новогодние праздники разовые рейсы в Мюнхен и Берлин

Авиакомпания «Россия» открыла на сайте «Аэрофлота» продажу билетов на разовые рейсы в новогодние каникулы из Петербурга в Мюнхен и Берлин. По расписанию рейсы в Мюнхен планируются 26 декабря, 2 и 9 января. Вылет Airbus A319 из аэропорта Пулково в 09:00, приземление в Мюнхене — в 10:00 по местному времени.

В целях защиты от коронавируса пассажиры должны быть в масках и перчатках, их снимать во время полета нельзя. Температуру будут проверять у всех пассажиров в аэропорту и перед посадкой на рейсы.

Отметим, въезжать на территорию Германии можно лишь отдельным категориям пассажиров, необходимо внимательно ознакомиться с действующими визовыми правилами.

С 8 ноября уставлен обязательный десятидневный карантин с момента прибытия из стран зоны риска, включая Россию. Тест на ковид можно сдать не раньше, чем на пятый день после прибытия в Германию. Также с 8 ноября вместо бумажной анкеты введена процедура цифровой регистрации въезда на портале www.einreiseanmeldung.de.

Пассажиры, въезжающие на территорию Германии через Мюнхен, могут пройти тест на коронавирус в аэропорту.

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. По итогам 2019 года «Россия» перевезла более 11,6 млн пассажиров.