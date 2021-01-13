Бассейны и спа-центры в Турции попали под запрет из-за COVID-19

В Турции закрылись спа и бассейны в отелях. Фото: pixabay

В Турции закрылись спа и бассейны в отелях. Фото: pixabay

Отели в турецких городах временно закрывают свои спа-центры и бассейны в связи с новыми коронавирусными мерами.

Об этом стало известно в среду, 13 января. Новое постановление МВД Турции подразумевает приостановку работы спа-центров и бассейнов в отелях. По этому поводу будут проводиться регулярные проверки, передает TourDom.ru.

Сотрудники одной сети отелей заявили, что спа, крытые бассейны и массажные компанты не будут работать до нового распоряжения правительства.

Турагенты отмечают, что отели получают противоречивую информацию о работе бассейнов, хаммамов и прочего. Многие объекты сначала отменили услуги, а потом вернули обратно.

«Спа работает много где. Я думаю, что решение о закрытии принимают в тех объектах размещения, в которых сейчас мало туристов. Они экономят на тех же бассейнах. А в отелях, которые имеют хорошую загрузку, по-прежнему все открыто», – комментирует эксперт.

Туристам советуют обязательно уточнять информацию об услугах, которые предоставляются отелем в настоящий момент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция с 30 декабря начала требовать от туристов тесты на COVID.