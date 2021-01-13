В Петербурге от морозов спрятались даже тюлени

В Петербурге от морозов спрятались даже тюлени
Нерпы заметно располнели за последние месяцы. Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Животные замерзли в минусовую температуру и спрятались.

В «Фонде друзей балтийской нерпы» рассказали, как тюлени справляются с низкими температурами. В последнее время в Санкт-Петербурге стабильно холодно и это, оказывается, беспокоит не только горожан, но и животных. Об этом сообщает «Мойка78».

Известно, что обитателей фонда перевели во внутренние помещения, так как даже им холодно находиться на улице в минус 20 градусов. Сотрудники центра отметили, что тюлени довольно «трогательные, нежные и домашние», хоть и являются «арктическим видом». В фонде добавили, что за последнее время в центр не привозили новых животных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые в Антарктиде доказали, что тюлени общаются под водой с помощью ультразвука. Помимо 34 слышимых человеческому уху и известных науке сигналов, ученым удалось уловить еще 18 — в высокочастотном ультразвуковом диапазоне, недоступном человеку.

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