Ученые в Антарктиде доказали, что тюлени общаются под водой с помощью ультразвука

Ученые в Антарктиде доказали, что тюлени общаются под водой с помощью ультразвука
Возможно, что ультразвук тюлени используют и для эхолокации при плавании подо льдом. Фото: pixabay

По словам ученых, ультразвуковые сигналы, используемые тюленями под водой, напоминают звуки битвы из «Звездных войн», пишет Journal of the Acoustical Society of America.

До тех пор, пока Полу Чико из коллегам из университета Орегона не удалось доказать факт коммуникации тюленей под водой у побережья Антарктики, считалось, что эти животные не способны издавать и воспринимать столь высокие звуки. Американские исследователи с помощью гидрофонов наблюдали тюленями Уэдделла в подводной океанографической обсерватории возле полярной станции Мак-Мердо в 1,4 тысячи километров от Южного полюса на протяжении двух лет.

Помимо 34 слышимых человеческому уху и известных науке сигналов, ученым удалось уловить еще 18 — в высокочастотном ультразвуковом диапазоне, недоступном человеку. При этом версия о коммуникационной составляющей этих сигналов остается лишь гипотезой — точное их назначение специалистам еще только предстоит изучить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые установили периодичность массовых вымираний живых существ на Земле. Это происходит примерно каждые 27 млн лет.

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